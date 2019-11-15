Она подтвердила, что норвежец был освобожден в пятницу и передан посольству Норвегии в Вильнюсе.
"Мы рады, что Фроде Берг сейчас возвращается в Норвегию как свободный человек. Я бы хотела поблагодарить литовские ведомства за сотрудничество и приложенные усилия в освобождении Берга", – отметила Э. Солберг в пресс-релизе.
Норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Сорейде подчеркнула, что время, которое провел Ф. Берг в тюрьме было "большим грузом для него и его семьи", а также выразила удовлетворение тем, что он может вернуться к близким.
В пятницу администрация президента Литвы информировала, что в результате обмена лицами, осужденными за шпионаж, между Литвой и Россией в Литву вернулись двое граждан Литвы Евгений Матайтис и Астридас Тамошайтис, а также норвежец Ф. Берг.
Во время операции на одном из пограничных контрольно-пропускных пунктов Литва, в свою очередь передала двух осужденных российских шпионов, которые были помилованы президентом Гитанасом Науседой – Николай Филипченко и Сергей Моисеенко.
Адвокат Ф. Берга Бринюлф Риснес утверждает, что его подзащитный "пересек границу Калининградской области с Литвой".
"Я в Литве и жду встречи с ним", – отметил адвокат.
Глава Норвежской военной разведки Мортенг Хага Лунде сказал, что рад тому, что Ф. Берг был помилован "после того, как он получил тяжелый судебный приговор с обвинением в шпионаже".
"Единственное что мы хотим сказать сейчас, это так, мы не сдерживаем радость", – сказала норвежскому порталу новостей VG дочь Ф. Берга Кристина Берг.
В этом году Ф. Берг был осужден в России на 14 лет лишения свободы.
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