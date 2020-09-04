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Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг на следующей неделе посетит Литву. В Вильнюсе она планирует встретиться с руководителями Литвы и с кандидатом на президентских выборах в Беларуси Светланой Тихоновской.
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© DELFI / Kiril Čachovskij

Представители по связям с общественностью премьера Саулюса Сквернялиса и президента Литвы Гитанаса Науседы подтвердили BNS, что во вторник состоятся встречи с главой норвежского правительства.

Э. Солберг сообщила норвежскому изданию VG, что она также надеется встретиться с С. Тихановской, чтобы узнать ее позицию о том, как международная общественность может содействовать разрешению кризиса в Беларуси.

"Толпы людей на улицах Минска и других городов Беларуси свидетельствуют о том, насколько люди хотят демократических перемен", – заявила норвежский премьер накануне визита в Литву.

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