Представители по связям с общественностью премьера Саулюса Сквернялиса и президента Литвы Гитанаса Науседы подтвердили BNS, что во вторник состоятся встречи с главой норвежского правительства.
Э. Солберг сообщила норвежскому изданию VG, что она также надеется встретиться с С. Тихановской, чтобы узнать ее позицию о том, как международная общественность может содействовать разрешению кризиса в Беларуси.
"Толпы людей на улицах Минска и других городов Беларуси свидетельствуют о том, насколько люди хотят демократических перемен", – заявила норвежский премьер накануне визита в Литву.
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