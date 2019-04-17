На минувшей неделе Р. Мотузаса отозвали в Вильнюс для консультаций, этот вопрос будет рассматриваться в четверг.

"Этот статус точно не запрещает и не ограничивает возможности посла предоставлять нашу страну в Москве, в России. Более того, учитывая и о сами процедуры, вклад посла или его влияние при выдаче виз очень символичен и минимален", – сказал премьер журналистам в правительстве.

"Я не вижу сегодня никакой формальной причины, по которой он не мог бы продолжать в России работу послом", – добавил премьер.

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

В деле о торговле влиянием правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры утверждают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.

Недавно Р. Мотузас подтвердил BNS, что визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса.

Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это не была взятка.

На минувшей неделе президент Даля Грибаускайте заявила, что опрошенный по делу о непрозрачной выдаче визы Р. Мотузас становится уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу.

Премьер же заявил, что ни один статус в рамках досудебного расследования не гласит, что "человек является виновным или нарушил закон".

"Мы являемся правовым государством и очень часто начинаем осуждать людей заранее", – сказал С. Сквернялис.

Р. Мотузас является послом Литвы в России с 2015 года.

Послов в Литве назначает и увольняет президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам Сейма.