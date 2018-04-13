Так он комментировал пожелание Литовской Конфедерации промышленников (ЛКП) об улучшении процедуры миграции, чтобы в Литве было проще трудоустраивать граждан из третьих стран.

"Мы не планируем свободного, неконтролируемого, хаотичного ввоза человеческих ресурсов. Не будет так, что приезжайте сюда, кто хочет. Мы не будем это поощрять, чтобы не демпинговать заработную плату", - сказал премьер журналистам после совместного заседания правительства и ЛКП.

"Нужно позволить быстрее регистрировать компании, быстрее проверять этих людей. Если мы сделаем эту систему эффективно работающей, то этим людям из соседних государств будет проще приезжать, интегрироваться и действовать", - заявил президент ЛКП Робертас Даргис.

Кроме того, конфедерация надеется на то, что правительство снизит налогообложение рабочей силы. Премьер отметил, что это предусмотрено в предложениях по реформе налоговой системы, которые будут опубликованы на следующей неделе.

В пятницу ЛКП выдвинуло правительству 27 предложений по улучшению налогового и предпринимательского климата, качества образования, управления госресурсами, сокращения бюрократического бремени, улучшения сотрудничества науки и бизнеса.