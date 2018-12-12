"Сегодня мы говорили о кандидатах, и обсуждение было неофициальным, президент подумает. Когда у нас будет следующая встреча, тогда можно будет сообщить общественности, если будет согласовано", – заявил глава правительства журналистам в среду.

По его словам, вероятно, что на следующей неделе кандидатуры будут согласованы и названы общественности.

Премьер не раскрыл, всех ли кандидатов делегирует правящий Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), и может ли один портфель министра быть отдан партнерам по коалиции - социал-трудовикам.

Пресс-секретарь президента Дайва Убинайте сообщила BNS, что консультации по поводу новых министров ведутся.

Председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис в среду заявил журналистам, что кандидаты на посты министров культуры и образования являются профессионалами этих сфер.

На минувшей неделе С. Сквярнялис отправил в отставку министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса, министра культуры Лиану Руоките-Йонссон и министра образования и науки Юргиту Пятраускене. Глава правительства отметил, что хочет видеть скорейшие изменениях в этих сферах.