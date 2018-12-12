В среду на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте премьер Саулюс Сквернялис назвал своих кандидатов на три освободившихся места министров. Глава правительства акцентировал журналистам, что это не было официальное представление кандидатур.
Dalia Grybauskaitė, Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сегодня мы говорили о кандидатах, и обсуждение было неофициальным, президент подумает. Когда у нас будет следующая встреча, тогда можно будет сообщить общественности, если будет согласовано", – заявил глава правительства журналистам в среду.

По его словам, вероятно, что на следующей неделе кандидатуры будут согласованы и названы общественности.

Статьи по теме:
Карбаускис после прочтения секретного документа: это угроза нацбезопасности  (68)
Премьер Литвы обратился в спецслужбы "из-за процессов в стране", а не из-за консерваторов  (13)

Премьер не раскрыл, всех ли кандидатов делегирует правящий Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), и может ли один портфель министра быть отдан партнерам по коалиции - социал-трудовикам.

Пресс-секретарь президента Дайва Убинайте сообщила BNS, что консультации по поводу новых министров ведутся.

Председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис в среду заявил журналистам, что кандидаты на посты министров культуры и образования являются профессионалами этих сфер.

На минувшей неделе С. Сквярнялис отправил в отставку министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса, министра культуры Лиану Руоките-Йонссон и министра образования и науки Юргиту Пятраускене. Глава правительства отметил, что хочет видеть скорейшие изменениях в этих сферах.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Президент Литвы подписала декреты об увольнении трех министров

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декреты,...

Витаутас Ландсбергис объяснил, что случилось со Сквернялисом (44)

Правительство устало и нервничает, сказал председатель...

Президент Литвы дала премьер-министру три недели: дольше ждать нельзя (29)

Реформа в сфере образования была проведена в спешке и...

Политика

Премьер назвал президенту Литвы кандидатов в министры (3)

В среду на встрече с президентом Литвы Далей...

Титову предъявлены обвинения по поводу высказываний о партизане А. Раманаускасе-Ванагасе (64)

Бывшему члену горсовета Клайпеды Вячеславу Титову...

Командующий СОГГЛ: литовские пограничники могли просто не понять просьбы чеченцев об убежище (8)

После того, как Европейский суд по правам человека...

Карбаускис после прочтения секретного документа: это угроза нацбезопасности (68)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

Высказывание спикера парламента Литвы о "скотном дворе" насмешило пользователей фейсбука (6)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис...

TOP новостей

Карбаускис после прочтения секретного документа: это угроза нацбезопасности (68)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас...

В Литве началась предпраздничная лихорадка: сколько жители потратят на праздники (29)

До Рождества осталось всего несколько недель. За это...

Justina Ilkevičiūtė, Saulius Jarmalis

Перемены коснутся всех: в следующем году придется определиться, откладывать ли на пенсию (41)

С начала 2019 года мы будем копить на пенсию не так, как...

kių lauko tualetų netrūksta nei kaime, nei mieste

Литва борется с уличными туалетами: какие результаты? (28)

В литовских селах все еще стоят деревянные уличные...

Титову предъявлены обвинения по поводу высказываний о партизане Раманаускасе-Ванагасе (64)

Бывшему члену горсовета Клайпеды Вячеславу Титову...