"Когда первая партия той или иной вакцины поступит в Литву - мы надеемся, что это будет, как и обещает Еврокомиссия (ЕК), до Рождества, возможно, до конца декабря, все государства-члены получат одновременно, Литва тоже", - сказал С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.

Правительство решило, что Литва совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) примет участие в закупках всех создаваемых вакцин от коронавируса, относительно которых ведет переговоры ЕК, а излишки вакцины, если такие будут, продаст странам-участницам программы ЕС "Восточное партнерство".

Правительство Литвы приняло решение приобрести такое количество доз вакцины от COVID-19, чтобы хватило привить 70% населения страны.