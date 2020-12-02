aA
Первая партия вакцины от COVID-19 должна поступить в Литву до конца декабря, говорит временный премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Когда первая партия той или иной вакцины поступит в Литву - мы надеемся, что это будет, как и обещает Еврокомиссия (ЕК), до Рождества, возможно, до конца декабря, все государства-члены получат одновременно, Литва тоже", - сказал С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.

Правительство решило, что Литва совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) примет участие в закупках всех создаваемых вакцин от коронавируса, относительно которых ведет переговоры ЕК, а излишки вакцины, если такие будут, продаст странам-участницам программы ЕС "Восточное партнерство".

Правительство Литвы приняло решение приобрести такое количество доз вакцины от COVID-19, чтобы хватило привить 70% населения страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Правительство одобрило приобретение вакцины от коронавируса у компании Moderna (11)

Завершающее работу правительство Литвы в среду...

Президент Литвы призвал Сквернялиса предпринять действия для снижения количества заболеваний (45)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что на...

TOP новостей

По уровню заболеваемости коронавирусом Литва на третьем месте в Европе (27)

Литва перешла еще один рубеж. Если во время первой волны...

ВРИО премьер-министра Литвы: перелома нет, надо обсуждать другие меры (38)

В Литве число больных коронавирусом не снижается,...

Литва не получила ответов Минска о системе охлаждения на БелАЭС (17)

Литва не получила ответов Минска о состоянии системы...

Приближаются праздники, компании ищут сотни работников: какие зарплаты и кому предлагают (10)

Несмотря на то, что во время второго карантина часть...

Еще один скачок – 2450 новых случаев коронавируса в Литве и 17 смертей (14)

За сутки в Литве от коронавируса скончались 17 человек,...

|Maža didelių žinių kaina