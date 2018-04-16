Премьер на пост главы Минюста выдвигает кандидатуру адвоката Данелюса

"У нас есть решение - будет выдвигаться Г. Данелюс, бывший глава Генеральной прокуратуры Клайпедского округа", - сообщил BNS в понедельник премьер.
Г. Данелюс сейчас является ассоциированным партнером адвокатской конторы TGS Baltic (Варул, Грунте, Суткене), и до того, как стать адвокатом 16 лет работал прокурором, а в 2013 году ушел из прокуратуры по собственному желанию.
Г. Данелюс представлял пресс-секретаря президента Дайву Ульбинайте в деле, в котором ей были предъявлены обвинения в раскрытии государственной тайны. В этом деле Д. Ульбинайте была оправдана.
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