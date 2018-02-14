Цель проекта - сделать более активной дискуссию о действенном сотрудничестве между Литвой и ее диаспорой, презентации Литвы в мире и вовлечении в экономическую, социальную и культурную жизнь Литвы литовских профессионалов, живущих за рубежом.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис подчеркнул, что за пределами Литвы проживает больше 1,3 млн. литовцев по происхождению и людей родом из Литвы, которые могут много сделать для благосостояния Литвы.
"Множество профессионалов, которые сделали успешную карьеру и получили международное признание, связывающих себя с Литвой, могут конкретной деятельностью способствовать созданию благосостояния в Литве. Поэтому мы призываем искать новые, более действенные способы вовлечения этих профессионалов в дискуссию с правительством", – сказал Сквернялис.
До 9 апреля парламентская канцелярия должна подготовить и представить правительству предложение в связи с созданием совета, в состав которого вошли бы представители литовской диаспоры, которые сделали успешную карьеру за границей и получили международное признание.
Также предлагается представить выводы в связи с созданием сети экспертов для консультаций с министерствами в вопросах реформ и инноваций.
В последнее время роль литовцев, живущих за границей, значительна в деле привлечения иностранных инвестиций в страну. Представители диаспоры – потенциальные послы Литвы, которые могут привлечь в Литву компании зарубежного капитала. Это отражено в истории успеха Barclays, Western Union, Intermedix, Valuetech, Euromonitor International, Infare, Devbridge Group, Harbortouch и других инвесторов.
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