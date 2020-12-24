Дорогие,
мы навсегда запомним уходящий год.
Год, когда вокруг было столько страха, одиночества, потерь и грусти. Однако вместе с тем это был год, когда мы больше верили, больше открыли для себя, искали новые способы общения и радовались мелочам.
Пришлось научиться жить иначе. И еще какое-то время придется так жить.
В этом году Сочельник и Рождество будут иными.
Однако, находясь на расстоянии, мы на самом деле находимся рядом с теми, кем дорожим.
Даже одиночество сейчас имеет большой смысл.
Поэтому я верю, что сегодня вечером у такого важного для нас праздничного стола, у которого нас в этом году меньше, а некоторые сидят одни, в сердцах мы не одиноки.
Я верю, что вирус нас не одолеет.
Мы вместе.
Вместе с врачами, полицейскими, волонтерами.
Пусть яркая рождественская звезда напомнит нам о том, что свет всегда побеждает тьму.
Пусть Рождество будет щедрым тем, по чему Вы больше всего истосковались. Пусть чудо рождественской ночи в этом году исполнится не только для детей.
Желаю всем Вам здоровья! И, конечно, будьте счастливы!
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Вы не одиноки, если вы думаете о других, а они – о вас": президент Литвы и его супруга поздравляют сограждан с Рождеством (21)
Президент Гитанас Науседа со своей супругой Дианой...
Профессор Усонис о росте смертности: вероятно, больных намного больше, чем сообщают (17)
В минувший понедельник от коронавируса в Литве...
Правительство Литвы решило не менять правила перемещения в круговых муниципалитетах (31)
Правительство Литвы в среду решило не менять правила...
Премьер-министр поздравляет жителей Литвы с Рождеством (13)
Премьер-министр Ингрида Шимоните поздравляет жителей...
Антирекорд заболеваемости коронавирусом в Литве: 3799 новых случаев (180)
В Литве за минувшие сутки проверили 13 913 тестов и...