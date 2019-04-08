По словам премьера, это отражает рассматривающийся сейчас проект будущего многолетнего бюджета ЕС.

Он отметил, что в бюджете на 2021–2027 гг. для стран Восточной и Центральной Европы не должно сокращаться финансирование конвергенции, потому что они итак теряют деньги, вывозимые предприятиями западного капитала в виде дивидендов.

"Страны Западной Европы, которые довольно богаты, хотели бы изменить денежные потоки бюджета ЕС, чтобы повысить свою производительность и конкурентоспособность и не позволить странам Центральной Европы повышать свою производительность и конкурентоспособность", - сказал Моравецкий в интервью BNS.

По его словам, средства на конвергенцию или деньги на единую сельскохозяйственную политику должны считаться своего рода компенсацией потокам уходящего капитала.

"Возможно, это не сравнение одних яблок с другими, однако и в первом, и во втором случае мы говорим о деньгах - так что сравниваем яблоки с яблоками", - сказал премьер Польши.

Он также обвинил в злоупотреблениях заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК) Франса Тиммерманса, который на прошлой неделе объявил о новых действиях в отношении Польши из-за проводимой в этой стране реформы судебной системы.

Премьер Польши также сказал, что поддерживает позицию Литвы относительно Белорусской АЭС в Островце и заверил, что их диалог с Минском ограничивается стремлением оставить дверь открытой (премьер-министр Польши пригласил президента Беларуси приехать с визитом в Варшаву).

"Мы надеемся, что можно будет договориться по некоторым областям. Это нелегко, потому что президент Александр Лукашенко идет своим путем и несколько лет больше благоволит к России, а потом делает какие-то шаги в сторону Запада. Несмотря на это, я считаю, что белорусское общество меняется, что оно становится более европейским и что с белорусами стоит поддерживать максимально хорошие связи", - сказал Моравецкий.

"В Беларуси инвестирует очень немного польских компаний, однако сейчас этим стали больше интересоваться. Я должен сказать, что там условия для инвестиций благоприятнее, чем в Украине, потому что они более предсказуемые. (...) И в этом отношении мы стараемся держать с Беларусью дверь открытой", - добавил он.

Моравецкий посетил Литву с визитом в прошлую пятницу. Он сказал, что в ближайшие годы в Польше заметно увеличится численность военного контингента США.

"В ближайшие пару лет мы сможем заметно увеличить это присутствие. Кроме того, в Польше будет размещено вооружение нового типа", - сказал премьер Польши.