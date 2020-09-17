Премьер-министр: Польша поддерживает иск Литвы против Пакета мобильности

По его словам, положения пакета являются несправедливыми и протекционистскими, по этой причине Польша и Литва поддерживают друг друга в Суде справедливости.
"Это свобода передвижения в транспортной сфере, это борьба с дискриминирующими положениями. Польша, как я могу декларировать из Вильнюса, присоединиться к усилиям Литвы по борьбе за права наших предпринимателей в Суде справедливости ЕС", – заявил М. Моравецкий на пресс-конференции.
В начале сентября правительство Литвы решило обжаловать в Суде справедливости ЕС положения Пакета мобильности.
Пакет мобильности Европарламент принял в июле. Его в основном поддерживают старожилы ЕС, например, Германия и Франция.
Как отмечает Министерство транспорта Литвы, отдельные положения правовых актов ЕС об обязательном возвращении грузовых автомобилей в государство, где учреждено их предприятие, об ограничениях каботажа, вступлении в силу правил командировок и отдыха водителей в условиях отсутствия соответствующей инфраструктуры не соответствуют политическим и экономическим интересам Литвы, а также негативно скажутся на бизнесе страны.
Инициаторы новых правил говорят, что это поможет в борьбе с фиктивными предприятиями автоперевозок, которые с целью снижения затрат учреждаются в одном месте, а деятельность осуществляют в другом.
Восточные европейцы говорят, что новый порядок вытеснит транспортные компании периферийных стран с рынка и увеличит загрязнение на дорогах в результате выхлопов.
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