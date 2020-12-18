"Это был бы важный знак внимания к безопасности и обороне этого региона и он способствовал бы действиям, укрепляющим безопасность всего региона", - приведены слова И. Шимоните в распространенном в пятницу сообщении.
Премьер также обсудила с генсеком НАТО во время телефонной беседы актуальные вопросы трансатлантической и оборонной безопасности. В ходе беседы она подчеркнула, что новое правительство будет уделять особое внимание сферам безопасности и обороны, все обязательства перед Альянсом и другими странами будут проводиться в жизнь
"НАТО занимает особенно важное место в обеспечении безопасности Литвы и всей Европы, поэтому Литва и в дальнейшем будет целенаправленно содействовать укреплению трансатлантической связи, а также стремиться к более тесному сотрудничеству НАТО и Евросоюза", - сказала премьер.
Также во время беседы обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, который должен состояться в следующем году в Брюсселе.
Кроме того, И. Шимоните пригласила генсека НАТО посетить Литву, как только появится такая возможность.
С 2017 года в Литве, Латвии и Эстонии в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе размещено по боевой группе батальона НАТО.
В Литве на ротационной основе также размещен батальон военных США.
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