Премьер-министр о решении по Савицкасу: этот кандидат не вызывал ни у кого сомнений

"Ни для кого не секрет, какой это ответ и на какие решения", – завил премьер журналистам в правительстве.

"До истории с министром транспорта этот кандидат не вызывал ни у кого сомнений", – добавил С. Сквернялис.

Премьер-министр упомянул, что на его советника по экономике Л. Савицкаса ляжет "еще более значительная ответственность", чем сейчас, однако не детализировал, будет ли меняться его должность.

Премьер сказал, что еще обдумает, выдвигать ли другого кандидата в министры экономики.

Президент Гитанас Науседа заявил, что отклонил кандидатуру 29-летнего Л. Савицкаса, поскольку "он не доказал, что сможет быстро реализовать значительные изменения" за время до выборов.

Г. Науседа не раз призывал министра Я. Наркевича покинуть пост, но С. Сквернялис решил, что министр может продолжать работу.