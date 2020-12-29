"С одной стороны, это не удивляет, поскольку прививки - та тема, которая охвачена дезинформацией, не только от коронавируса, но и другие прививки. На самом деле есть много теорий заговора о прививках, много попыток играть на эмоциях людей и на том, что не вся информация известна", – сказала LRT Шимоните.

"Мы с самого начала пытались придерживаться такой установки, что с началом массовой вакцинации будем стараться предоставлять людям всестороннюю информацию, чтобы сомневающиеся (...) могли принять решение", – прибавила она, заметив, что среди сомневающихся треть населения Литвы.

Между тем, оценивая рекламу защищающей от коронавируса воды от европарламентария Виктора Успасских, премьер сказала, что это, вероятно, бизнес-план политика.

"Вода дорогая, видим, поэтому человек пытается воспользоваться случаем и заработать. Насколько это моральные действия, наверное, должны оценить избиратели. Но, как показывает опыт, избиратели снисходительны к моральности Успасских", – заметила Шимоните.

На вопрос, почему никто не опроверг информацию о том, что вода наделяет иммунитетом от COVID-19, Шимоните ответила, что правительство не будет заниматься опровержением всех фейков, это не имеет смысла. Однако она напомнила, что информировать людей о вакцинации начнут, когда начнется этап массовой вакцинации.

"Сейчас у нас та стадия, когда прививают людей, работающих на линии фронта. Вне всякого сомнения, общество будут информировать, мы постараемся искренне информировать жителей, а не замалчивать какую-то правду (...)", – сказала Шимоните.

"Но бегать за каждой дезинформацией - бессмысленное занятие, потому что существует немало фейков и на другие темы", – прибавила она.