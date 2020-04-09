aA
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что в середине апреля некоторым видам бизнеса будет разрешено возобновить деятельность, однако только при соблюдении строгих требований безопасности.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Как мы и обещали, после совещания с экономическими партнерами, мы рассматриваем возможности возобновления деятельности некоторых видов бизнеса. Условие – соблюдение строжайших требований безопасности", – заявил С. Сквернялис после совещания с министрами.

"Если мы это сделаем, то поэтапно, с учетом уровня риска заражения коронавирусом работников и клиентов. Первый этап намечается в середине апреля. Однако это – лишь предварительно", – сказал он.

Статьи по теме:
Еврокомиссия утвердила схему помощи бизнесу Литвы на 110 млн евро  (10)
Сквернялис: показатели безработицы не являются драматичными  (5)

В среду правительство продлило карантин еще на две недели, однако упомянуло о возможности смягчения условий и возобновлении работы части бизнеса.

В среду премьер обещал, что постепенно облегчат условия работы и в секторе услуг, однако пока это не будет касаться уличных кафе.

До сих пор во время карантина не разрешалась торговля, за исключением продажи пищевых продуктов, лекарств и горючего.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Карантин в Литве продлили на две недели, ношение масок стало обязательным (308)

8 апреля правительство Литвы приняло решение о...

TOP новостей

Прогноз литовских ученых: нужны еще два месяца жесткого карантина (124)

Количество больных коронавирусом в Литве может...

Торговые сети в Литве начинают продавать маски и антисептики: Norfa сообщает, что маски подешевеют (67)

Торговая сеть Norfa сообщает, что 10,11 и 13 апреля будет...

Премьер-министр Литвы: экзамены на аттестат зрелости состоятся (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что...

Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки (6)

В конце четвертой недели карантина его условия станут...

В Литве на коронавирус проверили министров, все результаты - отрицательные (1)

Членов правительства Литвы на прошлой неделе...

|Maža didelių žinių kaina