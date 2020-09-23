"Факт тот, что теряет легитимность со всеми вытекающими из этого последствиями", - ответил премьер на вопрос о том, как Литва с правовой точки зрения оценивает статус А. Лукашенко.
По мнению премьера, сотрудничество между ведомствами обеих стран будет продолжаться, останутся дипломатические отношения, а о дальнейших деталях руководители Литвы будут совещаться.
"Это будет похоже на статус парламента - парламент не признавался на протяжении продолжительного срока. Вот такое будет общение, а детали мы обсудим с Министерством иностранных дел, с президентом", - сказал в среду журналистам С. Сквернялис.
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