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После своей шестой инаугурации президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность, однако отношения с соседней страной Литва будет поддерживать, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Факт тот, что теряет легитимность со всеми вытекающими из этого последствиями", - ответил премьер на вопрос о том, как Литва с правовой точки зрения оценивает статус А. Лукашенко.

По мнению премьера, сотрудничество между ведомствами обеих стран будет продолжаться, останутся дипломатические отношения, а о дальнейших деталях руководители Литвы будут совещаться.

"Это будет похоже на статус парламента - парламент не признавался на протяжении продолжительного срока. Вот такое будет общение, а детали мы обсудим с Министерством иностранных дел, с президентом", - сказал в среду журналистам С. Сквернялис.

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