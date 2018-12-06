Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, выступая на заседании фракции Движения либералов заявил, что в планах оппозиции - свержение правительства и вызов хаоса в стране. По его словам, если не будет принят бюджет на 2019 год, государство ждут болезненные последствия – например, могут не состоятся намеченные на следующий год выборы - муниципальные, президентские и в Европарламент.
© DELFI / Andrius Ufartas

Говоря о последствиях, которые грозят, если не будет принят бюджет, Сквернялис сказал, что это больнее всего ударит по работающим людям.

"Последствия следующие: сегодня мы говорим о том, что миллиону работающих, неважно, где они работают - в государственном или в частном секторе, не снизят налоги на труд. Это значит, что все работающие люди в Литве не получат в зависимости от зарплаты (от минимума до 1,5 средних зарплат) от 14 до 60 евро в месяц", – сказал премьер.

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По его словам, если не примут бюджет, нельзя будет увеличить зарплаты учителям примерно на 10%, нельзя будет повысить зарплаты работникам правоохраны, врачам, не будет решен вопрос врачей-резидентов, не увеличат зарплаты госслужащим.

"По сути дальше начнется цепная реакция, поскольку налоговая реформа связана с пенсионной, значит, мы не сможем индексировать, т.е. повышать пенсии, сможем платить только базовые пенсии (…) Будем жить на 1/12 бюджета. А это значит, что Главизбирком получит только 1/12 часть выплат, и выборы не состоятся, поскольку не будет финансирования", – сказал Сквернялис.

Он также заявил, что консерваторы намеренно устраивают хаос, чтобы свергнуть власть.

"Это единственный способ и желание вызвать хаос, а с другой стороны, то, что делают, это последовательный план: не те победили (…) В соответствии с планом и схемой консерваторов, можно составить временной график. Я могу показать вам план действий, что указано, то последовательно осуществляют", – сказал Сквернялис.

Говоря о намеченном на воскресенье протесте, Сквернялис заметил, что его организуют не профсоюзы, а "господин Тапинас" (Андрюс Тапинас – DELFI), который, по словам премьера, "сейчас становится политиком, а не журналистом".

"Профсоюзы втянули в политику. Если цель этого хаоса - сменить в стране законную власть, то так ее и надо называть. (…) Я думаю, что большая часть общества решит, чего она хочет, какие цели преследует. А мы в демократическом государстве не можем действовать иначе, поощряем все законные акции протеста, митинги, но то, что произошло в Министерстве науки и образования, это нарушение закона. Сейчас можно обсуждать, почему это разрешили или не разрешили сделать, но по сути это нарушение закона", – сказал Сквернялис.

По его словам, государство укрепит охрану всех государственных объектов, будет требовать строгого соблюдения всех законов.

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