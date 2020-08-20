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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг утром встретился с кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской.
Saulius Skvernelis susitiko su iš Baltarusijos pasitraukusia Sviatlana Cichanouskaja
Saulius Skvernelis susitiko su iš Baltarusijos pasitraukusia Sviatlana Cichanouskaja
© DELFI

Эту информацию Delfi подтвердил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

Он сказал Delfi, что Тихановская обратилась в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) и представила отрицательный результат теста на COVID-19, поэтому получила разрешение покинуть место изоляции. Эту информацию перед встречей подтвердили сотрудники Департамента охраны руководства.

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О встрече премьер сообщил в фейсбуке. Он рассказал, что обсудил с Тихановской все, что ей удалось пережить.

"Я встретился с национальным лидером Беларуси Светланой Тихановской. Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также – о повседневных заботах и потребностях, с которыми она сталкивается в Литве, вопрос ее личной безопасности и безопасности ее семьи", – писал Сквернялис.

"Наша страна всегда поддерживала белорусский народ в его стремлении к свободе и демократии. Мы видим пробуждение народа, поддерживаем его. Дорога к свободному обществу не будет простой, она потребует большой выдержки. Я верю, что белорусов ее достаточно", – выразил надежду премьер Литвы.

"Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и сделает все, чтобы осуществить стремление к свободным и честным выборам в Беларуси, и чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", – сказал Сквернялис.

Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.

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