Во время болезни премьера президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру транспорта и коммуникаций Ярославу Наркевичу. Сейчас ждут позиции Сквернялиса по этому вопросу.

Напомним, что в августе Сквернялис сообщил о том, что он болен лимфомой.