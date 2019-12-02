Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис по болезни находился на больничном с 20 ноября.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во время болезни премьера президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру транспорта и коммуникаций Ярославу Наркевичу. Сейчас ждут позиции Сквернялиса по этому вопросу.

Напомним, что в августе Сквернялис сообщил о том, что он болен лимфомой.

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