Во время болезни премьера президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру транспорта и коммуникаций Ярославу Наркевичу. Сейчас ждут позиции Сквернялиса по этому вопросу.
Напомним, что в августе Сквернялис сообщил о том, что он болен лимфомой.
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