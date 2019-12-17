В минувший понедельник состоялась встреча президента Гитанаса Науседы и премьер-министра Саулюса Сквернялиса. После встречи премьер заверил, что вопрос министра транспорта и комуникаций Ярослава Наркевича будет решен на следующей неделе. Однако выясняется, что его будут решать только после Нового года.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

17 декабря премьер информировал журналистов, что в первые дни января состоится расширенное заседание коалиции, на котором и решат этот вопрос.

"Я не говорил об уходе, я говорил о последствиях, если говорить о проблеме министра транспорта. Я не могу один принимать решение, ведь любые решения, которые будут приняты, могут вызвать разные последствия", – сказал премьер.

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"Мы планируем и сегодня говорили об этом, когда это могло бы быть, видно, это будет в начале января – расширенный совет коалиции, мы оценим и те аргументы, которые я услышал и слышал, я передам их партнерам по коалиции. Мы должны будем принять решение, как нам дальше быть", – сказал Сквернялис.

"Решения могут быть разными, как и последствия, вплоть до ухода правительства", – продолжил он.

"Если не останется правящей коалиции, возникнет и вопрос правительства", – сказал премьер.

Он заверил, что пока речь о выходе поляков из коалиции не идет.

"Почему вы говорите, что я не буду работать в правительстве, я надеюсь, буду работать. Но это зависит от общего политического фона, у нас должно быть стабильное правительство и большинство", – сказал Сквернялис.

"Я надеюсь, что политические силы, составляющие коалицию, и те, которые сейчас находятся в оппозиции, будут думать о будущем страны", – сказал он.

Перед заседанием парламента глава "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что не считает, что в Литве может изменится состав правящего большинства.

"Я уже высказал свою позицию, если при каждом раздувании пузыря из ничего, обвинять министра и снимать его с поста, то некому будет работать", – сказал он.

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