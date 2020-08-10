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В случае второй волны коронавируса Литва не планирует останавливать всю экономику, об этом на своей странице в фейсбуке написал премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Рост количества случаев COVID-19 в Литве беспокоит. Вирус распространяется по стране во время семейных праздников и других мероприятий. Мы подходим к оценке ситуации ответственно, поэтому вместе с эпидемиологами готовим меры пресечения распространения болезни. Хочу ясно сказать, что во время второй волны мы не планируем останавливать всю экономику или отдельные ее секторы", – писал премьер.

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Он заметил, что на этот раз упор будет сделан на мерах предосторожности, а не на ограничениях.

"В новой реальности мы пойдем путем "безопасной активности", это ношение масок, дезинфекция, соблюдение безопасного расстояния, и другие меры, которые есть в стратегии по борьбе с COVID-19. Приоритет – максимальное использование средств защиты, а не ограничения. Мы будем следить за эпидемиологическими показателями, в случае необходимости примем необходимые решения на уровне отдельных муниципалитетов и секторов. Конечно, если ситуация будет драматической, и появится необходимость, то ограничения возможны, но я надеюсь, этого не будет", – сказал Сквернялис.

Он порадовался тому, что Литва успешно справилась с первой волной коронавируса и призвал жителей к ответственности.

"Еще раз хочу обратиться к жителям Литвы: наше ответственное отношение помогло без особых убытков справиться с первой волной COVID-19. Мы избежали массового заражения и большой смертности, наша экономика выдержала удар намного лучше, чем прогнозировали. Ответственность нужна и сейчас! Давайте соблюдать рекомендации врачей и специалистов. Давайте правильно надевать средства защиты. Не забывать о гигиене. Давайте обходиться без ненужных собраний, праздников и других мероприятий", – писал премьер.

Он предупредил относительно грядущих выходных. По его словам, за порядком в выходные будет следить больше полицейских, активируют другие службы.

"В ближайшие выходные в Литве будут праздновать Успение Богородицы. Полиция и другие службы будут работать в полную силу, но лучше и эффективнее о безопасности можем позаботиться мы сами. Давайте проявим ответственность. Давайте беречь себя и других", – сказал Сквернялис.

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