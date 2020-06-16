"Правительство не планирует в этом году пересмотр государственного бюджета", - заявил премьер журналистам в Сейме во вторник.
Всем предлагающим перераспределить бюджет премьер предложил показывать "инициативы с законопроектами".
Глава правления Банка Литвы (БЛ, центробанк) Витас Василяускас на заседании фракции консерваторов во вторник повторил, что финансовая помощь государства пострадавшему от коронавирусного кризиса бизнесу и населению должна быть перенесена в бюджет, потому что "цифры впечатляющие". Главный советник президента Симонас Крепшта также заявил, что в бюджет этого года следует внести уточнения.
В мае С. Сквернялис также говорил, что необходимости в пересмотре госбюджета пока нет, однако не исключил, что это может быть сделано позже.
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