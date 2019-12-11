В четверг премьера будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Сейчас он также временно исполняет обязанности министра экономики и инноваций.

С. Сквернялис в конце августа сообщил, что болен лимфомой, поэтому в некоторые дни во время лечебных процедур не сможет быть на работе.

Премьер не был на работе в некоторые дни до 8 ноября, потом после окончания курса лечения тоже какое-то время не работал.

С. Сквернялис вернулся на работу после лечебных процедур на прошлой неделе.