В четверг премьера будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Сейчас он также временно исполняет обязанности министра экономики и инноваций.
С. Сквернялис в конце августа сообщил, что болен лимфомой, поэтому в некоторые дни во время лечебных процедур не сможет быть на работе.
Премьер не был на работе в некоторые дни до 8 ноября, потом после окончания курса лечения тоже какое-то время не работал.
С. Сквернялис вернулся на работу после лечебных процедур на прошлой неделе.
Сквернялис обещает обсудить в понедельник с президентом вопрос о министре транспорта
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в...
Правительство Литвы утвердило Общий план развития Клайпедского порта
Правительство Литвы в среду утвердило Общий план...
Профессор Ландсбергис: у России были хорошие возможности, но она их лишилась (98)
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...
Премьер-министр Литвы в четверг взял выходной (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг не...
Президент Литвы: не надо больше обманывать себя в вопросе России (411)
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы , нельзя...
TOP новостей
Президент Литвы: не надо больше обманывать себя в вопросе России (411)
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы , нельзя...
Генеральный прокурор подал в суд на Литовское государство (27)
Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис подал в суд на...
Мать-одиночка работала на двух работах, а когда ей понадобилась помощь, оказалась "слишком богатой" (81)
"Я одна воспитывала детей, работала на двух работах, и...
Профессор Ландсбергис: у России были хорошие возможности, но она их лишилась (98)
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...
Сюрприз для вильнюсских водителей: радары на Западной объездной дороге работают в новом режиме (13)
Водители, которые уже привыкли к устоявшемуся порядку...