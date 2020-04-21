Сквернялис сказал, что Литва приняла существенные решения, которые дали ей преимущества на фоне других стран.

"Нам помогает и то, что правительство хорошо подготовилось к кризису, финансами управляли целесообразно, накопили большие фискальные резервы. То, что Литва подготовилась хорошо, мы оцениваем не только по рейтинговым агентствам, но и по информации МВФ.

Мы одни из первых предприняли необходимые превентивные меры: объявили чрезвычайную ситуацию <..> и приняли решения для укрепления сферы здравоохранения", – сказал премьер.

Он рассказал и о помощи бизнесу. С 10 апреля самозанятые в Литве получают выплаты в размере 257 евро в месяц, компании получают субсидии, связанные с простоем.

"Из почти 55 000 самозанятых 53 000 получили выплаты. Это почти 7 млн. евро", – сказал Сквернялис.

По его словам, за субсидиями обратились 8500 работодателей (это 54 000 работников).

Премьер-министр сказал, что во время карантина простой фиксировала каждая 5 литовская компания.

"Уже в первый день 16% работодателей заявили о простое. До карантина уровень безработицы в стране был 9-9,5%, в первую неделю карантина оставался стабильным, а потом стал расти по 0,1% в день, сейчас составляет 11,1%.

Количество зарегистрированных в Литве безработных на данный момент выросло на 17%, но есть и другая беспокоящая тенденция - количество зарегистрировавшихся людей, которые ищут новую работу составляет почти 36%. Это значит, людей условия работы не удовлетворяют", – sakėсказал он.

По словам Сквернялиса, с начала карантина было выдано больше 0,5 млн. больничных, из них больше 200 000 из-за эпидемии.