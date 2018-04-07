Он выразил сомнение в патриотизме консерваторов, обвинил их в том, что они разваливали систему обороны и потакали главе России Владимиру Путину.

"Одна министр в свое время вместе с партией заталкивала нашу оборону в яму, тогда воинские части заполнялись лишь на треть, а на складах оружия гулял ветер, сегодня все это пытаются забыть, навешивая ярлыки. Не удастся обмануть людей", – писал Сквернялис.

Отвечая на критику консерваторов, он высказал сомнения в связи с патриотизмом своих оппонентов. Сквернялис подчеркнул, что после российско-грузинской войны правящие консерваторы потакали Путину.

"Псевдопатриотические маски не убедительны. Все помнят ее действия перед лицом кризиса. Только обращаю внимание, что все это происходило уже после событий в Грузии. Но это "не мешало" тогдашнему правительству ни разваливать систему обороны, ни подписывать соглашения в связи с мостами в Калининград, ни благодарить за то, что Путин открыл рынок для молочных продуктов", – заметил премьер-министр.

Он заверяет, что нынешнее правительство никогда не будет унижать армию.

"Я гарантирую - я и наше правительство никогда не будет уничтожать и унижать армию. Никакой кризис не может стать причиной загонять систему обороны Литвы в более чем 4 млрд. "долг" обязательствам перед НАТО. К сожалению, такой политический цинизм имел место в истории нашей страны", – писал премьер-министр.

"Поэтому не буду называть бывших министров кандидатами или агентами Кремля. Не буду призывать однопартийцев организовывать акцию навешивания ярлыков на конкурентов и их очернения. Пусть жители Литвы видят, чьи внутренние установки подтверждаются делами, а где – политиканство и пустые лозунги. Пока буду работать я и все правительство, финансирование обороны будет повышаться, процесс госзакупок армии будет становиться все прозрачнее, а модернизация армии - продвигаться в перед", – обещал Сквернялис.

"Вы играйте в свои игры, а мы будем продолжать работу во имя безопасности и обороны Литвы", - подытожил он.

На этой неделе политики постоянно обмениваются колкими замечаниями в адрес друг друга по вопросу обороны.

Реагируя на заявление лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса, сделанное 3 апреля, о том, что поскольку в ближайшее время будет увеличено финансирование обороны, качество жизни людей будет улучшатся медленнее, Юкнявичене назвала Карбаускиса "кремлевским проектом".

4 апреля Сквернялис на просьбу журналистов прокомментировать слова Карбаускиса, сказал, что таких слов не слышал и заметил, что, скорее всего, Карбаускис хотел сказать, что не поддерживает идею повышения финансирования обороны до 2,5% в 2019 году.

6 апреля на упреки Юкнявичене ответил Карбаускис. Он указал, что поддерживает решение правительства повысить финансирование обороны до 2,5% ВВП до 2030 года. Он обвинил правительство Андрюса Кубилюса в том, что оно не выделяло на оборону достаточно средств.

"Сегодня истерические заявления госпожи Юкнявичене о том, что Рамунас Карбаускис против повышения финансирования обороны - это сознательная ложь, поскольку я говорил о 2019 годе, а не о периоде в 10 лет о котором идет речь", - заметил в пятницу лидер ЛСКЗ.