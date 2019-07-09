"Нет министров, которых назначала партия, поскольку это правительство формировалось на основе иных принципов. Это (профессионалы – DELFI), которые думают о том, чтобы уйти с занимаемого поста. (…) По разным причинам – может из-за сложностей, может хотят иные вызовы принять", – сказал Сквернялис.

Он не сказал, сколько таких министров есть в правительстве. Премьер-министр заметил, что все зависит от их личного решения.

"Я в течение всего этого времени стараюсь сохранить людей, которые, по моему мнению, могут, продолжать успешную работу, но все решают они сами", – сказал Сквернялис.

9 июня вечером он намерен объявить, останется ли сам на занимаемом посту. Перед этим премьер-министр встретится с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы будем говорить о формировании правительства вообще, и о ситуации после формирования правящей коалиции", – сказал Сквернялис.