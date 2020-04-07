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Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса 7 апреля сказал, что пока не может назвать, как именно будет ограничен въезд в разные города и другие населенные пункты Литвы в пасхальные выходные. Однако он сказал, что порядок вступит в силу в ночь с четверга на пятницу. Однако премьер Сквернялис уточнил слова советника.

Порядок будет принят на заседании правительства 8 апреля.

"Подробности будут известны завтра, когда примут решения. Сейчас у нас есть лишь принцип – люди должны воздержаться от поездок. Привлекут полицейских, которые будут стоят на въезде в города и населенные пункты. Муниципалитеты попросят перекрыть некоторые дороги, чтобы было меньше пунктов проверки. Въезд будет разрешен тем жителям, у которых в городах есть недвижимость", – сказал Сурплис.

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Он напомним и исключения.

"Это такие исключения как поездка на похороны, к тяжело больным, поездка на работу. Решение должно действовать с пятницы, по предварительным данным, оно вступит в силу ночь на пятницу. И будет действовать во все пасхальные выходные. Но подробности будут завтра, когда примем все решения", – сказал Сурплис.

Позже его слова уточнил Сквернялис. Он сказал Delfi, что точное время выяснится в среду после заседания правительства.

"И время и порядок ограничения въезда выяснятся в среду после заседания правительства. Могу заверить, что в четверг никаких ограничений не будет, начнется с пятницы", – заметил он, сказав, что не хочет заранее спекулировать решением правительства.

Delfi напоминает, что о запрете на въезды в города в понедельник сообщил премьер-министр. Он сказал, что именно праздничные выходные будут критическими. В Литве количество новых случаев коронавируса не растет со взрывной силой, поэтому важно обеспечить порядок в пасхальные выходные.

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