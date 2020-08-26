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Решение Латвии о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) - это пример солидарности стран Балтии, заявил премьер Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Решение правительства Латвии о прекращении закупок электроэнергии у Беларуси - это очевидный и непосредственный образец солидарности стран Балтии и следования европейским ценностям. Есть основания полагать, что на это решение повлияла встреча премьеров Литвы, Латвии и Эстонии, прошедшая несколько недель тому назад в Тарту", - написал премьер в соцсети Facebook.

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Он поблагодарил премьера Кришьяниса Кариньша за это решение Риги, о котором было объявлено во вторник.

"Я очень ценю солидарность правительств Латвии и Эстонии по этому вопросу. Мы надеялись, что такие решения будут. В противном случае, оплачивая деньгами своих граждан небезопасную электроэнергию из Беларуси, мы напрямую поддерживали бы амбиции властей этой страны жестокими методами отрицать мнение своих граждан о будущем страны, а также попытки усиливать напряжение в регионе путем имитации мнимого врага - стран Балтии", - отметил С. Сквернялис.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС. Премьер Латвии также добавил, что в таком случае Латвия может начать торговлю электроэнергией через перемычку между Латвией и Россией.

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