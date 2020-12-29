"Пока, я думаю, мы на такой стадии, что нет намерений ни ужесточать, ни смягчать условия карантина в ближайшие дни. По имеющейся статистике мы не можем делать выводы, которые позволят однозначно утверждать о каких-то тенденциях", – сказала в интервью LRT премьер, отметив, что в последние дни фиксируют небольшие показатели заболеваемости, поскольку проверяют меньше тестов.

По словам главы правительства, что-то сказать о будущем можно будет после праздничного периода.

"Я думаю, что пока не завершатся праздники, нам будет сложно сказать, на какой стадии мы находимся и сколько дополнительных мер надо или не надо. Думать о смягчении в начале января, я считаю, не будет оснований. Но если сохранится благоприятная динамика, и мы будем видеть несколько недель, тогда в середине января можно о чем-то думать. Но не все ограничения будут сняты", – сказала Шимоните.

"Я считаю, что раньше 6 января мы ничего не сможем сказать о динамике и тенденции. Сейчас у нас есть набор отдельных эпизодов, которые ничего не говорят об истории", - прибавила она.

По словам Шимоните, пока можно лишь порадоваться, что система здравоохранения выдержала праздничный период в Литве.

"Есть наверное одна хорошая новость, пусть с осторожностью, но об этом можно сказать - наша система выдержала четыре выходных дня. А ведь могло быть иначе. Но это не повод расслабляться", – обобщила премьер.