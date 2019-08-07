В передаче DELFI 11 Сквернялис признал, что дискуссии о налоге на автомобили в публичном пространстве его удивляют.

По его словам, все считают выбросы, граммы, спорят о том, кто будет платить этот налог. Премьер заметил, что сегодня он может говорить лишь о том, о чем правительство определилось.

"Мы сделаем шаги и примем решения, чтобы с 1 января 2020 года в Литву было невыгодно привозить загрязняющие окружающую среду автомобили", – сказал он, заметив, что налог будут платить не все.

"Хочу повторить. Те автомобили, которые уже находятся в стране, никакими дополнительными налогами облагаться не будут. Кто хочет пользоваться загрязняющим окружающую среду автомобилем и видеть Литву как стоянку старых авто, тому придется платить налог при регистрации, или сбор, пока еще не принято окончательное решение, но оно будет осуществлено вместе со всем пакетом", – сказал Сквернялис.

Это значит, что налог будут платить покупатели загрязняющих окружающую среду автомобилей.

"Первая попытка служащих Министерства охраны окружающей среды принести несколько вариантов, моделей, ну, она потерпела фиаско. Поэтому их попросили совершенствовать закон, внести поправки.

Мы обязаны в Литве снижать выбросы CO2 и если можем еще несколько лет делать вид, что этого не замечаем, то в будущем этот налог придется платить всем, будут и санкции", – сказал премьер.

Он заметил, что этот налог не коснется людей, для которых он будет серьезным бременем.

Что касается налога на автомобили, по словам премьера, новых предложений пока нет.

"Мы в прошлом году предлагали альтернативу - плату за второе-третье и т.д. жилье, но парламент ее не одобрил, новых предложений у нас пока нет", – заметил он.

На вопрос, что он думает о налоге для всех жителей, Сквернялис сказал, что он коснулся бы большого числа людей.

"Это чувствительный вопрос, мы не можем обещать, что это будет всеобщий налог или налог на второе-третье жилье", – сказал он.

"Это пока лишь дискуссии, они всегда начинаются после очередных выводов ЕК о введении налогов", - сказал премьер.

На вопрос, могут ли 4 оставшихся до Нового года месяца принести какие-то сюрпризы, связанные с налогами на автомобили или недвижимость, Сквернялис ответил: "Реально говорить о налоге на ввезенные автомобили при их регистрации, что касается налога на недвижимость – тут бояться нечего".

Он заметил, что снова планируют поднять выплаты на детей.

"Факт в том, что они увеличатся, и увеличатся в двух сегментах.

Увеличится универсальная плата, в зависимости от доходов семьи и та часть, которая будет зависеть от доходов каждого члена семьи (...), хотелось бы, чтобы эта сумма достигла 100 евро", – сказал Сквернялис.