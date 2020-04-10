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На следующей неделе правительство Литвы планирует огласить предварительный план из четырех частей для поэтапного смягчения карантинных ограничений, если ситуация с распространением коронавирусом останется стабильной, заявил премьер Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам премьера, после Пасхи, в среду, на заседании правительство может объявить о частичных послаблениях в секторе торговли и услуг.

Второй этап будет включать уличные кафе, услуги оздоровления, спорт-клубы, третий – детские сады и школы, а в дальнейшей перспективе будет рассмотрено и смягчение ограничений на массовые мероприятия.

В интервью BNS С. Сквернялис подчеркнул, что первые меры будут применены после оценки распространения вируса, при необходимости они будут корректироваться. Премьер призвал людей, насколько это возможно избегать контактов и соблюдать предусмотренные требования.

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"Эти предварительные даты мы попытаемся распределить, но они точно будут очень предварительными и будут означать, что да – у нас есть такая цель, но, если ситуация будет меняться, или не будет улучшаться, что есть риск, то эти даты просто будут перенесены. Сам план возвращения в социальную жизнь, я надеюсь, мы сможем предварительно представить уже в среду", – сказал в интервью BNS С. Сквернялис.

С целью замедления распространения коронавируса, карантин в Литве был введен 16 марта. Он продлен до 27 апреля.

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