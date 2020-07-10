"Правительство обязано осуществить принятые парламентом законы, так будет и с этим. (…) Я думаю, мы должны готовиться. Если мы хотим принять существенные решения, ро правительство должно перенять площадь в руки государства – принять и решение, что там надо сделать. Если мы говорим о скульптуре Погони, то сделаем этот шаг, когда будет весь проект, решение и финансирование", - сказал Сквернялис перед заседанием совета "крестьян" в Найсяй.

Премьер убежден, что новый конкурс на скульптуру Погони не надо объявлять.

"Есть разные варианты. Конкурс уже был. Было выбрано первое место. Сейчас этот памятник стоит в Каунасе. Второе место – современный стилизованный памятник, этот и может быть установлен.Но это пока только мое личное мнение. В любом случае правительство примет решение коллегиально", - сказал Сквернялис.

Премьер лично не представляет возможность переноса памятника из Каунаса в Вильнюс.

"Точно – нет. Это мое личное мнение, не окончательное, но я думаю, надо обсуждать. Есть второе место. Стилизованная Погоня, я думаю, она подойдет современному Вильнюсу", - сказал Сквернялис.

Премьер не склонен продолжать дискуссии о выдворении пляжа с Лукишкской площади.

"Наверное, придет осень, завершится пляжный сезон, и не станет песка. (…) Я думаю, что не нужны все эти страсти, хватит этих скандалов. Идея хорошая, место – не очень, но дело сделано, придет конец. не поднимать эту тему, которая вносит разлад", - сказал Сквернялис.

Он намерен искать решение, которое будет в интересах муниципалитета и государства.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис нейтрально оценил факт подписания президентом закона о Лукишкской площади.

"Это логично. Конечно же, эта площадь для нас очень важна. Историческая память, связанная с этой площадью такова, что пляжа там не может быть в любом случае. Я надеюсь, общими усилиями этот вопрос будет решен", - сказал Карбаускис.

На вопрос о скульптуре Погони, он также напомнил о конкурсе и о выборе второго варианта.

"Но решение будет принимать не парламент", - сказал Карбаускис.

Он считает, что если "не мэр Вильнюса будет принимать решение", то его принятие займет несколько месяцев. "Но если решение будет за мэром, то это затянется на годы, как все в Вильнюсе", - продолжил он.



