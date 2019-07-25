Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 25 июля встретился с президентом Гитанасом Науседой. И несмотря на то, что обещали, что будут представлены кандидатуры министров, это не произошло.

"Еще нет, – ответил Сквернялис на вопрос о кандидатах в министры. – Еще проходят дискуссии". Он сказал, что все кандидатуры подходят: "Все подходят".

По словам Сквернялиса, обсуждают не кандидатов, а процедуры.

"Я должен слышать настроения в парламенте, люди напряжены, они устали", – сказал премьер.

Он подтвердил, что хотя министры изменятся, сама правительственная программа останется прежней.

Сквернялиса спросили и о кандидатуре Виргиниюса Синкявичюса на пост еврокомиссара. Он сказал, что ему об этом ничего не известно.

"Фракция часто принимает внутри то или иное решение, – сказал Сквернялис. – Для меня это было новостью".

Он сказал, что ему не было известно решение фракции, поэтому кандидатуру Синкявичюса он комментировать не стал.

Несколько дней назад Сквернялис сообщил, что в правительстве сменятся 3 министра: внутренних дел, транспорта и сельского хозяйства.

На пост министра транспорта предлагают Владислава Кондратовича, на пост главы МВД - Ярослава Наркевича, а на пост министра сельского хозяйства – Андрюса Палёниса. Кандидатов назвал советник Сквернялиса Скирмантас Малинаускас. Сам Сквернялис после встречи с Науседой не подтвердил, что это те же фамилии, которые он будет предлагать.

23 июля Науседа сказал СМИ, что все они - реальные кандидаты. "Этих кандидатов нельзя назвать неожиданными, их уже обсуждали", – сказал президент.

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