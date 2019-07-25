"Еще нет, – ответил Сквернялис на вопрос о кандидатах в министры. – Еще проходят дискуссии". Он сказал, что все кандидатуры подходят: "Все подходят".
По словам Сквернялиса, обсуждают не кандидатов, а процедуры.
"Я должен слышать настроения в парламенте, люди напряжены, они устали", – сказал премьер.
Он подтвердил, что хотя министры изменятся, сама правительственная программа останется прежней.
Сквернялиса спросили и о кандидатуре Виргиниюса Синкявичюса на пост еврокомиссара. Он сказал, что ему об этом ничего не известно.
"Фракция часто принимает внутри то или иное решение, – сказал Сквернялис. – Для меня это было новостью".
Он сказал, что ему не было известно решение фракции, поэтому кандидатуру Синкявичюса он комментировать не стал.
Несколько дней назад Сквернялис сообщил, что в правительстве сменятся 3 министра: внутренних дел, транспорта и сельского хозяйства.
На пост министра транспорта предлагают Владислава Кондратовича, на пост главы МВД - Ярослава Наркевича, а на пост министра сельского хозяйства – Андрюса Палёниса. Кандидатов назвал советник Сквернялиса Скирмантас Малинаускас. Сам Сквернялис после встречи с Науседой не подтвердил, что это те же фамилии, которые он будет предлагать.
23 июля Науседа сказал СМИ, что все они - реальные кандидаты. "Этих кандидатов нельзя назвать неожиданными, их уже обсуждали", – сказал президент.
Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (16)
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...
В Пренай в последний путь проводили актера Алмантаса Вайшниса
Весть о смерти 47-летнего актера Алмантаса Вайшниса была...
Премьер-министр Литвы после встречи с Науседой: кандидатуры министров не представлены (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 25 июля...
Сейм Литвы планирует завершить весеннюю сессию
В четверг Сейм Литвы планирует завершить продленную...
Карбаускис: "крестьяне" выдвигают в еврокомиссары Синкявичюса
Фракция правящих "крестьян" выдвигает в еврокомиссары...
TOP новостей
Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (334)
Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...
Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (8)
В середине лета в Литве началось время ягод и варки...
Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (16)
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...
В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (33)
В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...
Тридцатилетие живой цепи пройдет под лозунгом: "Балтийский путь – это мы" (45)
Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет...