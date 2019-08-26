"Операция, которую сделали несколько недель назад, была успешной. Еще раз хочу поблагодарить хирургов и медсестер за отличную работу!", - писал он в фейсбуке. Премьер сказал, что ему придется продолжить лечение.
"К сожалению, мне придется продолжить лечение, поэтому в ближайшие месяцы время от времени мне придется уделять внимание необходимым процедурам. Несмотря на это, я постараюсь, насколько это возможно, не отрываться от работы с обновленной командой, мы будем осуществлять задачи, которые поставлены", - писал он.
"Я получил много приглашений на участие в разных мероприятиях, однако, к сожалению, приношу мои извинения. Я не приеду к вам не потому, что не хочу. Я верю, что преодолею этот вызов, благодарю моих близких, друзей и всех за поддержку!", - писал премьер.
Он попросил СМИ уважительно отнестись к нему и его семье, не нарушать конфиденциальность личного пространства.
"Представителей СМИ прошу, уважительно относиться к личной жизни моей семьи и к моей жизни, больше комментариев на эту тему пока не будет", - писал Сквернялис.
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