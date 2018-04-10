

"Я сейчас точно не вижу оснований для его отставки. Разве что эта проблема получит продолжение, так что других решений тогда не будет", - сказал С. Сквернялис в интервью Литовскому радио во вторник.

Премьер сказал, что министр сельского хозяйства и его семья должны решить проблему в связи с тем, что несколько владельцев земельных участков в Клайпедском районе обвинили семью министра в пользовании их землей без соответствующих разрешений.

Новостной портал 15min.lt на прошлой неделе сообщил, что мать Б. Маркаускаса София Маркаускене 5-6 лет пользуется земельными участками без разрешения владельцев. Один из владельцев земли утверждал, что сам платит налог на землю и не давал разрешения семье министра пользоваться его землей. Между тем, как пишет 15min.lt, мать Б. Маркаускаса получает за эти участки выплаты ЕС.

Президент Даля Грибаускайте в понедельник заявила, что "тень злоупотреблений", падающая на министра сельского хозяйства и его семью, компрометирует не только его репутацию, но и репутацию всего правительства.

Б. Маркаускас в понедельник назвал ситуацию непреднамеренной ошибкой.