"Транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства", – сказал премьер журналистам в парламенте, отвечая на вопрос, какие министры изменятся.

Он сказал, что хотел бы как можно быстрее сформировать правительство. "Времени итак до конца срока полномочий немного, поэтому если сейчас еще ждать, то у людей будет еще меньше времени", – сказал Сквернялис.

На вопрос, как он намерен избежать голосования по программе правительства, если изменятся как минимум три министра, он ответил: "Почитайте Устав парламента".

А изменятся ли вместе с министром и какие-то предложения, например, в вопросе ваучеров на продукты? "Нет. Правительство приняло решения, и они будут осуществлены. Министры осуществят программу", – сказал премьер.

По словам Сквернялиса, для правящих главное - не раздел постов: "Все партии, которые подписали коалиционное соглашение, с самого начала ясно декларировали, что главное - не посты, а программные установки. Видно, это главное, посты - второстепенный вопрос".

На вопрос, останется и на своем посту Аурелиюс Верига, Сквернялис ответил, что не видит причин для его смены. Премьер не сказал, говорил ли о Вериге с президентом Гитанасом Науседой. "Я не комментирую встречи с президентом и придерживаюсь этого правила", – сказал он.