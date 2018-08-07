"Возникла шумиха, естественно, что это произошло, но это не компания, имеющая стратегическое значение. И юридические акты, которые очень чётко регламентируют превентивную проверку прихода таких инвесторов в т.ч. специальными службами, не применимы к этой компании. (...) Сделан первый шаг - угрозы поименованы, мы ожидаем предложений для лиц, принимающих решения (...) Я думаю, что в ближайшем времени у нас будут очень чёткие предложения, чтобы принимающие решения, будь то на государственном или муниципальном уровне, могли решить эту проблему" , - сказал С.Сквернялис на радио LRT во вторник.
Премьер-министр подчеркнул, что в поисках решений для Яндекс. Такси необходимо сочетать как с национальным, так и с правом Европейского союза.
"Мы также не должны говорить о том, что могли бы прямым способом политически вмешиваться в приход бизнеса, особенно зарегистрированной в одной из стран Европейского союза компании. Всё должно соответствовать требованиям нашего законодательства - и не только национального, но и того права, которое регулирует учреждение всех компаний, деятельность в Европейском союзе", - сказал премьер.
Премьер-министр, однако, призвал жителей внимательно отнестись к личным данным и оценить необходимость использования услуг указанной компании.
Департамент государственной безопасности (ДГБ) рекомендует не пользоваться приложением Яндекс. Такси лицам, которые могут потенциально интересовать российские спецслужбы (серверы Yandex находятся в России).
В пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК) сообщил, что приложение компании Яндекс. Такси передаёт данные на российские адреса. Центр рекомендует литовским пользователям не устанавливать это приложение.
Приложение Яндекс. Такси может вызывать автомобили в Вильнюсе с 26 июля. Представители самой Яндекс. Такси утверждают, что это услуга информационного общества, управляющие ею соблюдают все требования защиты личных данных.
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