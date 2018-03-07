Сквернялис обещает, что после реформы пенсии увеличатся.
"Решения в этом году точно будут приняты. Дискуссии затянулись, и это плохо, много говорят, реально не зная, какой путь выбрало правительство (...) Мы предложим решения, польза которых проявится в долгосрочной перспективе и будет очевидна (...) Пенсии после реформы станут больше. В апреле мы выйдем с принятыми решениями о налоговой и пенсионной реформе", – сказал на конференции, организованной журналом Valstybė Сквернялис.
По его словам, в ближайшее время должны принять решения и в сферах науки и образования, здравоохранения.
"На весенней парламентской сессии ждут существенные решения, которые надо будет принять. Мы говорим и о вышеупомянутой налоговой реформе, о принятии закона о госсекторе, вопросах, связанных с образованием и здравоохранением", – сказал Сквернялис.
По словам премьер-министра, самым большим вызовом страны становится демографическая ситуация, реформы должны помочь в решении этой усугубляющейся проблемы.
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