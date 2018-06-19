Представители оппозиции заговорили о том, что Сквернялис намерен уйти в отставку, если парламент отклонит представленную правительством налоговую реформу. Сам премьер предлагает уйти в отставку тем, кто не поддерживает реформу.

"Я чувствую большую ответственность, это не сочетается с хлопаньем дверью. Пусть уходят те, кто не хочет, чтобы больше миллиона работающих людей после реформы получали больше доходов, не хотят, чтобы Литва стала конкурентоспособной в регионе. Правительство готово обеспечить осуществление представленных парламенту реформ.

Если успеем до 1 июля, то на подготовку будет полгода, если нет, то сроки сместятся. Согласно прогнозам, в течение трех лет налоги для работающих людей снизятся на миллиард евро. Эти деньги окажутся в кошельках людей", – сказал Сквернялис.

Премьер отметил, что в новом варианте реформы, предложенном им и Рамунасом Карбаускисом, вместо снижения взносов в "Содру" на 2% предлагается снижение в 1% плюс снижение подоходного налога на 1%. По словам премьера, это подействует также, как снижение "Содры" на 2%.

Скандал в Кибартайской колонии Сквернялис назвал последствием того, что в течение 30 лет система наказаний не менялась.

"Я неоднократно говорил, что это адаптированная советская модель. Совершают преступления, людей не изолируют от возможности совершать новые преступления.

Первые шаги были сделаны при прежнем министре, но очевидно, что этого недостаточно. Нужен не один год, чтобы система наказаний стала западной. Систему надо менять в корне, поскольку подобное наблюдается в ряде колоний и тюрем", – сказал Сквернялис.

"Старые автомобили покупать будет невыгодно", – такое заявление премьера встревожило многих жителей, но премьер сказал, что налоги на все автомобили вводить не планируют.

"Я бы хотел, чтобы мои слова не искажали. Речь шла о людях, которые хотят купить старый, загрязняющий окружающую среду автомобиль, а не о тех, у кого он уже есть. Хочу подчеркнуть, что налог на все автомобили наше правительство вводить не собирается.

Мы должны сделать эти шаги, в противном случае у государства будет немало финансовых проблем, если оно не гарантирует защиту окружающей среды. Поэтому мы ищем способ, который сделает так, что покупать старые, загрязняющие окружающую среду авто будет невыгодно. Но можно будет купить старый автомобиль, который не входит в список загрязняющих окружающую среду", – сказал Сквернялис.