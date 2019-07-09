"Хочу информировать вас, что сегодня на встрече с избранным президентом Гитанасом Науседой, когда констатировали создание новой коалиции, оценили ситуацию в стране, говорили о необходимости продолжить начатые работы, стабильности, была высказана поддержка, и я принял решение формировать правительство, продолжить выполнение важных дел", – сказал он.

По словам Сквернялиса, он проиграл на выборах президента, но никого в этом не винит.

"Я никакие условия президенту не ставил и не буду ставить", – заверил премьер.

Он также сказал, что планирует принять участие в грядущих парламентских выборах, однако на вопрос, пойдет ли он на них с "крестьянами", ответил: "А с кем – посмотрим".

"Наверное, где-нибудь в мемуарах надо написать об этом", – ответил он на вопрос, почему решил остаться на посту премьера.

Во время встречи с президентом, по словам Сквернялиса, обсудили нынешних министров, однако фамилии будущих не обсуждались. Премьер сказал, что речь шла о формировании правительства и тому подобных вещах.

Приемлем ли Сквернялису новый принцип формирования правительства? "Речь идет об ином принципе формирования, это и политический и профессиональный принцип, – сказал Сквернялис и прибавил. – меня нет претензий ни к одному из министров".

Он также сказал, что публично не будет комментировать никаких кандидатов на посты министров.

На вопрос, нет ли у него в планах создания своей партии, Сквернялис ответил: "В жизни все может быть".

Однако он заметил, что сейчас главная его задача – обеспечить гармоничную работу правительства.

Сквернялис сказал, что пока не может сказать, кто из министров останется, и сколько из них изменится.