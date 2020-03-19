"На границе с Польшей очередей не осталось. Об этом меня только что информировало руководство СОГГ и полиция. Ни в Калварии, ни в Лаздияй. На первом КПП вчера еще стояла очередь в 35 км. Работаем дальше, спасибо тем, кто помогает", – писал в фейсбуке премьер.
Delfi напоминает, что очереди на границе с Польшей на этой неделе были длиной 50 км. Это произошло потому, что работал только один КПП на границе с Польшей, а пограничники тщательно проверяли въезжавших водителей.
В середине недели правительство Литвы и Польши договорились об открытии еще одного КПП.
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