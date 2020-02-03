Премьер-министр Литвы оценил решение Карбаускиса

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что он не может ответить на вопрос, возглавит ли список партии Литовский союз крестьян и зеленых на парламентских выборах 2020 года.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я благодарен ЛСКЗ за предложение возглавить список партии. Это оценка всех четырех лет работы правительства. Я верю, что люди ощущают реальные перемены, видят улучшение ситуации.

Сегодня я не могу ответить. Я уже упоминал: если я вообще решу остаться в политике, буду работать с ЛСКЗ. Важно видеть предвыборную программу партии, основные задачи и обязательства перед жителями Литвы, наконец, какие люди будут осуществлять эти цели. Главное - не место в списке", - писал в фейсбуке Сквернялис.

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О том, что возглавить список партии на выборах предложат нынешнему премьер-министру, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сообщил 31 января после заседания Совета партии в Каунасе.

"Если Саулюс Сквернялис будет участвовать в выборах и сможет, логично будет, если он займет ту же позицию, что и на прошлых выборах, поскольку его рейтинг самый высокий", – сказал Карбаускис.

По заказу информационного агентства ELTA компания Baltijos tyrimai 10–21 декабря провела опрос, результаты которого показали,что Сквернялиса положительно оценивают 42% граждан, а отрицательно – 47%, Карбаускиса положительно оценивают 16% респондентов, а отрицательно - 76%.

Карбаускиса оценивают хуже всех литовских политиков.

За крестьян на выборах, согласно опросу, намерены голосовать 6,9% респондентов. На первом месте - консерваторы (16,6%), далее идут соцдемы Гинтараса Палуцкаса (12,2%) и Партия труда (8,9%).

Напомним, что 31 января Карбаускис сообщил, что покидает пост старосты фракции "крестьян" и пост председателя парламентского комитета по культуре.

ru.DELFI.lt
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