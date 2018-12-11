"Я остаюсь верен всем своим словам, которые произнес", – сказал Сквернялис, отвечая на вопрос, не изменилось ли его мнение о возможном влиянии Кремля на консерваторов.
На вопрос, не думает ли он, что в таком случае надо обращаться в спецслужбы, он ответил, что "это уже сделано".
На вопрос, куда конкретно обратился, премьер-министр попросил взять список и посмотреть, какие службы "являются субъектами криминальной разведки или разведки".
Глава правительства был немногословен и, отвечая на вопрос, когда поступило обращение в спецслужбы.
"Обратился, когда считал нужным это сделать", – сказал Сквернялис.
Премьер не стал комментировать, что сказано в обращении. "Это секретный документ", – сказал он.
ДГБ обращение получил
Департамент госбезопасности (ДГБ) получил обращение премьер-министра Литвы. Эту информацию порталу DELFI подтвердила пресс-секретарь ДГБ Аурелия Каткувене.
"Подтверждают, что документ мы получили, но комментировать не можем, поскольку он под грифом секретно", – сказала Каткувене.
Карбаускис информацией о влиянии не располагает
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что не располагает информацией о том, что Кремль может оказывать влияние на консерваторов.
"Знаете, они часто работают так, что это выгодно другим странам, такое впечатление, но связано ли это с Кремлем, я не знаю", – сказал Карбаускис.
На повторный вопрос, он ответил, что информацией о влиянии Кремля не располагает.
Рекомендуют обратиться в Молетскую обсерваторию
Лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что премьер-министр в последнее время склонен свободнее относится к фактам.
"Он сказал, что и с учителями для переговоров создана рабочая группа, хотя это неправда. Быть может, и тут он врет.
Но если на самом деле обратился, то я рекомендую сначала обратиться в Молетскую обсерваторию.
Знаю, что там работают очень хорошие специалисты, которые могут сказать, положение каких звезд способствовало появлению таких мыслей у премьер-министра.
И, обратившись туда, он, возможно, поймет, что спецслужбы стоит оставить в покое, у них есть серьезная работа", – сказал Ландсбергис.
По его словам, если это серьезно, то надо подумать о состоянии здоровья премьер-министра.
"Я тогда думаю, что может вообще надо обсудить вопрос состояния здоровья премьер-министра – точно ли такой человек может дальше оставаться на этом посту", – сказал Ландсбергис.
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