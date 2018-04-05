"Думаю, что как Великобритания, так и международные эксперты должны ясно и до конца ответить на вопрос и поставить точку, поскольку сейчас велика вероятность, что это сделано российской стороной, но велика также вероятность, что это не стопроцентный факт. Я надеюсь, что следователи, если говорить об экспертах, которые работают над расследованием этого дела, в конце концов смогут представить неопровержимые доказательства", - сказал Сквернялис.

Он не удивился тому, что Россия 30 марта выслала троих литовских дипломатов.

"Не надо быть наивными, иных действий не может быть", - акцентировал Сквернялис, оценив действия Москвы как обычную практику.

Премьер-министр положительно отозвался о коллективных санкциях Запада в отношении России. По его словам, координированный ответ западных стран и солидарность с Великобританией очень важны.

"Санкции в отношении России показывают, что для большинства стран очень важно беспрекословное соблюдение международных норм. Методы, использованные в Великобритании, совершенно неприемлемы. Ответ показал, что это не только проблема России и Великобритании. Это существенное дело", - обобщил Сквернялис.

Напомним, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта созданным в СССР веществом "Новичок". Лондон обвинил в этом Москву.

В ответ на эти действия 24 страны мира и НАТО выслали около 150 российских дипломатов, которые, как предполагают, были агентами под дипприкрытием. Это беспрецедентный ответ на первый со времен Второй мировой войны случай использования химического оружия в Европе.

Литва выслала троих российских дипломатов.