Кандидат в президенты Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис, комментируя книгу президента Дали Грибаускайте, которая вот-вот должна появиться в продаже, сказал, что издавать книги, когда ты занимаешь высокий пост, недопустимо. По словам главы правительства, книги надо писать по завершении срока полномочий.
Knyga apie Dalią Grybauskaitę
© Leidykla "Tyto alba"

"Да, когда срок полномочий завершился, это популярно, и сами руководители пишут книги. И я не отказываюсь от такой идеи, неважно, с какого поста я уйду на активный отдых. Есть идеи, документы, и событий было много, но если действующий политик, я не думаю, что это приемлемо", - сказал 2 мая на пресс-конференции Сквернялис.

Он признал, что книгу еще не читал и фильм о президенте не смотрел.

Статьи по теме:
Президентская служба Литвы празднует столетие  (12)
Президента Литвы ждет нелегкий период: прогнозируют нападки  (74)

"Связано ли это с выборами, я не хочу комментировать, фильм я не смотрел и книгу еще не читал, поэтому содержание не могу комментировать", - сказал он.

В конце мая в книжных магазинах должна появиться новая книга о президенте Грибаускайте. Книгу "Хватит вздрагивать. Президент Даля Грибаускайте" написала пресс-секретарь президента и старший советник по связям с общественностью Дайва Ульбинайте, которая работает с Грибаускайте уже 10 лет.

В название книги вынесено знаменитое высказывание Грибаускайте: "Хватит вздрагивать". Эта фраза стала философией жизни, фундаментальной ценностью, которая привела к принятию многих политических и человеческих решений, многим вернула уверенность в себе и даже побудило делать невозможное. На обложке книги рукой Грибаускайте написано "Хватит вздрагивать" - это призыв взять на себя смелость и принять ответственность за себя и свою страну.

"Хватит вздрагивать" - таков лозунг режиссера Донатаса Улвидаса, снявшего документальный фильм о Грибаускайте "Государственные тайны". Этот фильм привлек множество кинозрителей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Эксперты оценили работу Грибаускайте на посту президента Литвы (77)

В конце второго срока полномочий действующего...

Политика

Премьер-министр Литвы о книге Грибаускайте: это недопустимо (10)

Кандидат в президенты Литвы , премьер-министр Саулюс...

Цели Сквернялиса на 2020 год: средняя пенсия – 400 евро, выплаты на детей – 70 евро (10)

Баллотирующийся в президенты премьер-министр Литвы...

Посольство Китая в Вильнюсе: шаг политиков по Тайваню – грубое вмешательство в дела Китая (12)

Выраженный более чем половиной членов Сейма Литвы...

В Литве с визитом находится начальник штаба обороны канадских вооруженных сил (4)

1 мая с первым официальным визитом в Литву прибыл...

Президент Литвы: Европа дала нам много - уверенность в себе, уважение и способность к росту (114)

Европа дала нам много - уверенность в себе, уважение и...

TOP новостей

Monaghanas, Airija Šeštadieninė lietuviška mokyklėlė Monaghane Parduotuvė Lituanica Monaghane Monaghanas, Airija

"Шампиньоновый рай" литовских эмигрантов: люди делают черную работу и не жалеют (14)

Край земли – такая мысль первой приходит в голову,...

Литовские перевозчики подумывают о переводе бизнеса в Польшу (30)

Литовские перевозчики опасаются ограничений со...

Цели Сквернялиса на 2020 год: средняя пенсия – 400 евро, выплаты на детей – 70 евро (10)

Баллотирующийся в президенты премьер-министр Литвы...

В Литве - последний день подачи деклараций (33)

2 мая - последний день подачи деклараций...

Весеннее цветение остановит арктический холод (3)

Время солнечной и сухой погоды закончилось. В глубь...