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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что, возможно, с 17 июня в Литве отменят карантин, и вступит в силу новый правовой режим.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодня на заседании комитета COVID–19 мы обсудили возможный план выхода из карантина. Если эпидемиологическая ситуация не изменится в худшую сторону, вступит в силу иной правовой режим, а именно – чрезвычайное положение на государственном уровне", – сказал премьер.

По его словам, этот режим в случае необходимости позволит контролировать границы, а также вводить некоторые ограничения в экономическую деятельность.

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"Эти ограничения, в соответствии с потребностью и в зависимости от ситуации, будут направлены на те области, где сохраняется возможность распространения коронавируса", – сказал он.

"По предварительным данным, новый режим может вступить в силу с 17 июня. Окончательное решение будет принято на следующем заседании правительства Литвы", – писал Сквернялис.

Delfi напоминает, что карантин в стране действует до 16 июня. Глава Минздрава Аурелиюс Верига уже несколько раз говорил СМИ, что после этого дня карантин могут отменить.

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