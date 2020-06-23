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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что новый министр экономики и инноваций, вероятно, не будет назначен, а окончательное решение будет объявлено сегодня.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодня, я надеюсь, уже будет и окончательное решение. Но склоняемся к тому, что в этот период, скорее всего, может быть так, что нового министра и не будет", – заявил во вторник журналистам премьер после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Глава правительства сказал, что есть несколько обстоятельств, однако не комментировал их.

"Когда примем решение, прокомментируем как я, так и президент", – сказал С. Сквернялис.

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Сейчас временно должность министра экономики и инноваций занимает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По словам Г. Науседы, Ж. Вайчюнасу "достаточно хорошо удается" совмещать обязанности в двух министерствах, поэтому при рассмотрении возможных кандидатур в министры экономики, этот вариант следует сравнивать с имеющимися кандидатурами.

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