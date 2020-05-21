"Нужно иметь правовые основания. (...) Никому не стоит ничего опасаться (...). Все расходы, которые есть, учтены. Если потребуется интервенция для бюджета этого года, говоря о долгосрочных обязательствах, все будет сделано", – сказал премьер парламентариям в четверг, отвечая на претензии лидера консерваторов в связи с промедлением уточнений бюджета.

Премьер утверждает, что поправки к бюджету будут представлены Сейму, когда это будет необходимо: "Когда увидим, что есть необходимость и потребность в этих изменениях, то в этот зал придут".

Министр финансов Вилюс Шапока также заверяет, что пока нет потребности в уточнении бюджета этого года.

Между тем, председатель правления Банка Литвы Витас Василяускис заявляет, что финансовая помощь властей жителям и бизнесу, пострадавшим от коронавируса, должна быть "перенесена в бюджет". Уточнить бюджет этого года правительство призывают и оппозиционные политики.