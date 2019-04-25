"Я думаю, что в этом есть необходимость, потому что наш финансовый сектор является очень чувствительным, и, если есть какие-либо обстоятельства, комиссия должна их оценить", - сказал С.Сквернялис журналистам в четверг.
Он подчеркнул, что правительственная комиссия по контролю за стратегическими бизнес-транзакциями - деполитизирована, она опирается на информацию из специальных и других служб.
В четверг Сейм Литвы рассмотрит вопрос о том, стоит ли обращаться в комиссию относительно ещё одного расследования по Revolut.
Председатель Бюджетно-финансового комитета Сейма Стасис Якелюнас хочет, чтобы комиссия ещё раз оценила, соответствует ли деятельность Revolut интересам национальной безопасности Литвы, потому что, по его словам, выяснились новые обстоятельства. У него вызывают сомнения операционная модель Revolut, контроль за отмыванием денег и связи с Россией.
Комиссия дважды заявляла, что Revolut не представляет никаких угроз.
В декабре прошлого года Европейским центральным банком с одобрения Банка Литвы Revolut Bank была выдана лицензия специализированного банка.
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