Нынешний министр финансов Литвы Вилюс Шапока, скорее всего, не будет работать в новом правительстве. Эту информацию порталу DELFI подтвердили три независимых источника, один из них – в самом правительстве.
© DELFI / Andrius Ufartas

О том, что могут измениться и министры, делегированные Литовским союзом крестьян и зеленых, 9 июля упомянул премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Он сказал журналистам, что могут измениться и некоторые министры "крестьян", "которые думают о прекращении работы".

Согласно коалиционному соглашению, Минфин, которым управляет Шапока, остается в ведении "крестьян".

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Однако источники DELFI утверждают, что сам Шапока не намерен продолжить работу в правительстве после инаугурации президента Гитанаса Науседы, намеченной на 12 июля.

Пока причины такого решения Шапоки неизвестны.

Сам Шапока в данный момент находится в служебной командировке в Брюсселе. На телефонные звонки он не отвечает.

9 июля DELFI связался с советником главы Минфина Раминтой Станайтите–Чеснулене, которая не пожелала комментировать будущее своего босса в составе нового правительства.

"Разговоры есть разные, но о своем решении министр сам скажет в среду, когда вернется в Литву", - сказала советник.

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