О том, что могут измениться и министры, делегированные Литовским союзом крестьян и зеленых, 9 июля упомянул премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Он сказал журналистам, что могут измениться и некоторые министры "крестьян", "которые думают о прекращении работы".
Согласно коалиционному соглашению, Минфин, которым управляет Шапока, остается в ведении "крестьян".
Однако источники DELFI утверждают, что сам Шапока не намерен продолжить работу в правительстве после инаугурации президента Гитанаса Науседы, намеченной на 12 июля.
Пока причины такого решения Шапоки неизвестны.
Сам Шапока в данный момент находится в служебной командировке в Брюсселе. На телефонные звонки он не отвечает.
9 июля DELFI связался с советником главы Минфина Раминтой Станайтите–Чеснулене, которая не пожелала комментировать будущее своего босса в составе нового правительства.
"Разговоры есть разные, но о своем решении министр сам скажет в среду, когда вернется в Литву", - сказала советник.
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